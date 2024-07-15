Serik'te korkutan yangın: Seralar zarar gördü - Son Dakika
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Serik'te korkutan yangın: Seralar zarar gördü

Antalya'nın Serik ilçesinde çöplük alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek seralara sıçradı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle yangın 2 saatte kontrol altına alındı. Ancak seralarda zarar meydana geldiği belirtildi.

15.07.2024 23:05
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Serik'te korkutan yangın: Seralar zarar gördü

ANTALYA - Antalya'da çöplük alanda başlayan ve televizyon vericilerinin bulunduğu alana sıçrayan yangın korkuttu. Seralarında zarar gördüğü yangın 2 saatte kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor

Yangın, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kozağacı Mahallesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Çöplük alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek, radyo televizyon vericilerinin bulunduğu araziye sıçradı. Olay sonrası ihbar üzerine 5 itfaiye aracı ve orman işletme müdürlüğüne ait 4 arazöz, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne ait 1 adet TOMA ile ekipler yangına müdahale etti. Seralara sıçrayan yangına vatandaşlarda traktörler ve su kovalarıyla söndürme çalışmalarına destek verdi.

Soğutma çalışmaları devam ediyor

Yangın 2 saatte kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Kozağacı Mahallesi Muhtarı Selim Çelik, "Çöplükten çıktı yangın. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü ve radyo televizyon vericininin bulunduğu alana sıçradı. Daha sonra ekiplerin müdahalesiyle 2 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında seralar zarar gördü. Henüz zararın ne kadar olduğunu tespit edemedik. Sağolsun herkes yardımcı oldu. Eğer ormanlık alana sıçrasaydı yangın söndürülmesi çok zor olurdu" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Antalya, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Serik'te korkutan yangın: Seralar zarar gördü - Son Dakika

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