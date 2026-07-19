Serik'te Motosiklet Kazası: Kaza Anı Kamerada - Son Dakika
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Serik'te Motosiklet Kazası: Kaza Anı Kamerada

19.07.2026 11:49
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Antalya'nın Serik ilçesinde kırmızı ışıkta geçen motosiklet, otomobille çarpıştı. Kaza anı görüntülendi.

Antalya'nın Serik ilçesinde kırmızı ışıkta geçen motosiklet, ile otomobili çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünin kaskı fırlayıp havada adeta takla atarken, o anlar araç kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Serik ilçesi Öğretmenevi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta geçen motosiklet ile otomobili çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle havada takla atarak yere düşen motosiklet sürücüsü kazanın şoku ile ne yapacağını şaşırdı. Yere yığılan kimliği belirsiz motosiklet sürücüsü, geçirdiği şokla aniden ayağa kalkarak kendi imkanlarıyla kaldırıma çıktı. Çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarak yoldaki motosikleti yolun kenarına taşırken, kaza anı ve sürücünün şok anları araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ışık sisteminde motosikletin hızla geçtiği anda diğer yöne yeşil ışığın yanması ile araçların hareket ettiği ve motosiklet sürücüsünün otomobille çarpıştığı anlar yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Motosiklet, 3. Sayfa, Güvenlik, Antalya, Yaşam, Kaza, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Serik'te Motosiklet Kazası: Kaza Anı Kamerada - Son Dakika

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