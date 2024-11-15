Serik\'te Sahipsiz Köpeklerden Kaçarken Kamyonun Altında Kalan Çocuk İçin Beraat Kararı

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Antalya'nın Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde 2022 yılında sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 23 gün sonra yaşamını yitiren Mahra Melin Pınar ile ilgili davada karar çıktı. Mahkeme, dönemin Belediye Veteriner Hizmetleri Müdürü hakkında "taksirle öldürme" suçundan yapılan yargılamanın karar duruşmasında şahıs hakkında beraat kararı verdi.

Serik 3. Asliye Ceza Mahkemesinde Mahra Melin Pınar'ın vefatına ilişkin, ihmal gerekçesiyle dönemin Belediye Veteriner Hizmetleri Müdürü hakkında "taksirle öldürme" suçundan yapılan yargılamanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya, G.G.M.'nin yanı sıra Mahra Melin Pınar'ın babası Murat Pınar, annesi Derya Pınar ve taraf avukatları katıldı. 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuksuz olarak yargılanan G.G.M., olayda ihmali ve suçu olmadığını belirterek beraatini istedi. Mahkeme, "taksirle öldürme" suçundan G.G.M.'ye yapılan yargılamanın karar duruşmasında şahıs hakkında beraat kararı verdi. Mahkeme çıkışında karara tepki gösteren baba Murat Pınar ve anne Derya Pınar, kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını söyledi.

Olayın geçmişi

Olay, Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'nde 5 Mart Cumartesi sabahı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçeye inmek için evden çıkan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, boş bir araziye geldiğinde başıboş köpeklerin kendini kovaladığını görünce yola fırladı. O esnada İrfan Y.'nin kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyonun tekerleği, Mahra'nın sağ bacağının üstünden geçti. Olayı fark eden kamyon şoförü araçtan indi ve yaralanan küçük kızın yanına gitti. Çevredekilerin yardımıyla 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan küçük kız ambulansla Antalya'ya sevk edildi. 23 gün yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mahra hayatını kaybetti. - ANTALYA