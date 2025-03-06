Serik'te Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Serik'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde Tofaş marka araç, diğer otomobil ile çarpıştı. 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

06.03.2025 00:30
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Tofaş otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında Tofaş marka otomobil hurdaya döndü. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Orta Mahalle Pehlivanlar Caddesi köprülü kavşakta akşam saatlerinde meydana geldi. Belek istikametinden gelen Berkay T.nin kullandığı 07 AKK 891 plakalı otomobil Tofaş marka otomobil ile Manavgat istikametinden köprülü kavşak alt geçide giriş yapan Mehmet Ali Ö.'nün kullandığı 07 BZS 355 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bir kişinin durumu ağır

Kaza sonrası yaralanan Tofaş marka aracın sürücüsü Berkay T., yolcu Bekircan T. ile diğer araç sürücüsü Mehmet A. Ö. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yolcu Bekircan T.'nin ağır yaralandığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kazaya şahit olan Adnan Buharalı isimli vatandaş araçlardan bir tanesinin kırmızı ışık ihlali yaptığını belirterek, "İki otomobil kavşakta çarpıştı. Araçların bir tanesinin ışık ihlali yapması nedeniyle kaza meydana geldi. 3 kişi yaralandı. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldılar" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Serik'te Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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