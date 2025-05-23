Serik\'te Trafik Kazası: Bir Polis Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletli yunus polis ekibinin karıştığı trafik kazasında 1 polis memuru yaralandı.

Kaza, Serik ilçesi Orta Mahalle'de, Antalya – Alanya D400 karayolu üzerindeki Gedik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sude Gül Arıcı'nın kullandığı 07 EFF 73 plakalı otomobil ile Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus ekibi çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada bir polis memuru yaralandı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA