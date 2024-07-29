Serik'teki Orman Yangınında Elektrik Sorunu Devam Ediyor - Son Dakika
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Serik'teki Orman Yangınında Elektrik Sorunu Devam Ediyor

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Yumaklar Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde başlayan ve soğutma çalışmaları devam eden orman yangınında yangına sebep olan elektrik hattının küle dönerken, mahalledeki elektrik sorunu devam ediyor. Yangın nedeniyle bazı evler zarar görürken bölgeye elektrik verilememektedir.

29.07.2024 15:47
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Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Yumaklar Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde başlayan ve soğutma çalışmaları devam eden orman yangınında yangına sebep olan elektrik hattının küle dönerken, mahalledeki elektrik sorunu devam ediyor.

Antalya'nın Serik İlçesine bağlı Yumaklar Mahallesi Koca Mehmetler mevkiinde dün öğlen saatlerinde elektrik direğinin devrilmesi sonucu çıkan ve geniş bir alanı etkileyen yangında soğutma çalışmaları sürüyor. 43 arazöz, 16 ilk müdahale aracı, 10 su ikmal aracı, 4 dozer, 22 hizmet aracı ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edilen yangın nedeniyle 30 evde boşaltılmıştı. Yangın nedeniyle bazı sera ve evler zarar görürken yetkililerin bölgede zarar tespit çalışmaları da başladı. Yangının ilk çıktığı noktada ise elektrik direklerinin küle döndüğü görüldü. Direklerden geriye üst kısımlarında bulunan demir parçalar ve porselen izolatörler kaldı.

Bölgeye elektrik verilemiyor

Elektrik tellerinin yanan direkler nedeniyle yerlerde olduğu görülürken yer yer tellerde kopmalar olduğu dikkatlerden kaçmadı. Kopan hat nedeniyle bölgenin büyük kısmında elektrik verilemezken vatandaşlar buzdolaplarında bulunan malzemeleri elektrik olan noktalarda bulunan yakınlarına götürdü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Serik'teki Orman Yangınında Elektrik Sorunu Devam Ediyor - Son Dakika

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