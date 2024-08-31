Serinlemek için girdiği denizde kaybolan genç 24 saattir bulunamadı - Son Dakika
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Serinlemek için girdiği denizde kaybolan genç 24 saattir bulunamadı

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan 17 yaşındaki genç, 24 saattir bulunamadı. Arama çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor. Mehmet Selim Yaman, dün saat 16.00 sıralarında denizde kayboldu. Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ve jandarma ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

31.08.2024 16:20
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Serinlemek için girdiği denizde kaybolan genç 24 saattir bulunamadı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan 17 yaşındaki genç, 24 saattir bulunamadı. Kaybolan gencin arama çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor.

Kandıra ilçesi Kerpe plajına ailesi ile birlikte gelen 17 yaşındaki Mehmet Selim Yaman, dün saat 16.00 sıralarında girdiği denizde kayboldu. Durumu fark eden vatandaşlar ekipleri haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ve jandarma ekipleri, denizde arama çalışması başlattı. Havadan helikopter ve dron ile karadan ise dalgıç, bot ve jetskiyle arama yapıldı. Aradan geçen 24 saate rağmen herhangi bir sonuca varılmazken, arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Serinlemek için girdiği denizde kaybolan genç 24 saattir bulunamadı - Son Dakika

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