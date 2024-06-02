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Servis aracı kaza yaptı: 1 ölü, 7 yaralı

ANTALYA - Antalya'da meydana gelen trafik kazasında yolun karşı şeride geçen personel servisi faciaya neden oldu. Kazada 7 kişi yaralanırken servis aracının sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uğur Efe'nin kullandığı 07 BRG 377 plakalı servis aracı köprülü kavşağa geldiği sırada aracın kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti. Araçtan kopan parçalar karşı şeritte seyir halinde bulunan 07 ABE 168 plakalı özel araca çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yan yatan servis aracında bulunan yaralılar sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından en yakın hastaneye kaldırılırken, sağlık durumu ağır olan sürücü Uğur Efe tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Yansdevrilen servis aracı çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.