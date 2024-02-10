Servis şoförü başından vurularak öldürüldü, katil tutuklandı - Son Dakika
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Servis şoförü başından vurularak öldürüldü, katil tutuklandı

Servis şoförü başından vurularak öldürüldü, katil tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir servis otobüs şoförü, tekerlek jantını takarken başından vurularak öldürüldü. Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan şahıs tutuklandı. Öldürülen şoförün, katil zanlısından 2 ay önce şikayetçi olduğu ve ikilinin arasında 15 yıllık bir husumet bulunduğu ortaya çıktı.

10.02.2024 22:08
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Başından vurularak öldürülen servis şoförü 2 ay önce şikayetçi olmuş

Servis şoförünü başından vurarak öldüren şahıs tutuklandı

Öldürdüğü servis şoförüyle arasında 15 yıllık husumet varmış

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde servis otobüs şoförünü, aracının tekerlek jantını taktığı esnada tabancayla başından vurarak öldüren ardından polis merkezine giderek teslim olan şahıs tutuklandı. İkilinin arasında 15 yıl öncesine dayanan bir husumet bulunduğu, öldürülen şoförün aldığı tehditler sebebiyle katil zanlısından 2 ay önce şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Bir fabrikanın servis otobüsünü kullanan Yılmaz Sınırkan (48), 41 P 1710 plakalı otobüsü tamirci dükkanı önünde durdurarak ön sol lastiğin jant kapağını takmak istedi. Bagajdan aldığı jantı takmak için eğilen Sınırkan, koşarak gelen Şahin Altuntaş'ın tabancalı saldırısına uğradı. Başına tek el ateş edilen Sınırkan, işçilerin gözü önünde kanlar içinde yerde yığıldı. Sağlık ekiplerince Körfez Devlet Hastanesine kaldırılan Sınırkan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şahin Altuntaş ise olayda kullandığı tabancayla polis merkezine giderek teslim oldu.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Şahin Altuntaş sevk edildiği adli makamlarca 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yılmaz Sınırkan ve Şahin Altuntaş'ın 25 yıldır tanıştıkları öğrenildi. İkilinin arasında 15 yıl öncesine dayanan bir husumet olduğu Altuntaş'ın bu sebeple cinayeti işlediği kaydedildi. Öte yandan aldığı tehditler sebebiyle Sınırkan'ın, Altuntaş'tan 2 ay önce şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Yeni Yalı Merkez Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sınırkan'ın naaşı Körfez Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: İHA

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