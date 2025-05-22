Sevgilisi, 22 yaşındaki fenomeni canlı yayında bıçakladı

Güzellik, moda ve dans temalı paylaşımlarıyla 255 binden fazla takipçiye sahip olan Luna, canlı yayın sırasında Alex Oliveira isimli sevgilisinin defalarca bıçaklı saldırısına maruz kaldı. Luna'nın telefonuyla kayda aldığı o anlar izleyiciler tarafından canlı izlendi. Görüntülerde genç kadının kanlar içinde acı içinde kıvrandığı anlar yer aldı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Başından, sırtından, ellerinden ve ayaklarından ağır şekilde yaralanan Luna, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı ve acil ameliyata alındı. Doktorlar, hayatta kalmasının mucize olduğunu belirtirken, genç kadının sağlık durumunun halen ciddiyetini koruduğu aktarıldı.

SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR

Saldırı sonrası olay yerinden kaçan Alex Oliveira'nın yakalanması için polis tarafından geniş çaplı bir arama başlatıldı. Emniyet yetkilileri, olay öncesinde çift arasında ciddi bir tartışma yaşandığını doğruladı. Komşular da polis ekiplerine, çiftin yaşadığı evden sık sık kavga sesleri duyduklarını söyledi. Olayın yaşandığı anları canlı izleyen takipçiler, Luna'nın yardım çığlıkları ve giderek kötüleşen durumu karşısında hızla harekete geçti. Birçok sosyal medya kullanıcısı durumu yetkililere bildirerek ambulansın zamanında olay yerine ulaşmasını sağladı.