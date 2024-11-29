Sevgilisine şiddet uygulayan şahıs tekme tokat dayak yedi: O anlar kameralara böyle yansıdı

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İstanbul Taksim'de Elif K. erkek arkadaşı Burak K. birlikte kokoreççiye geldi. Burada sipariş veren çift bir süre sonra kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Burak K.'nın cep telefonunu karıştıran Elif K. ardından yerine oturdu. O sırada da siparişler geldi ancak Elif K., Burak K. ile yeniden tartışmaya başladı. Bu duruma sinirlenen Burak K., Elif K.'ya tokat attı ardından da kola ve patates kızartması fırlattı.

GARSONLARDAN DAYAK YEDİ

Bunu gören iş yerindeki garsonlar Tekin İ. (27), Adem İ. (33) ve Hüseyin K. (20) de Burak K.'yı tekme ve yumruklarla darbetmeye başladı. Dakikalarca darbedilen Burak K. ardından işyerinden dışarıya atıldı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından Burak K.'nın şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis, şüpheli 3 garsonu yakaladı.

SERBEST KALDILAR

Gözaltına alınan Tekin İ., Adem İ. ve Hüseyin K.'ya ifadesinin alınması sonrasında "kasten yaralamaö suçundan adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Öte yandan Elif K.'nın erkek arkadaşı Burak Y.'den şikayetçi olmadığı öğrenildi.