Sevmek bahanesiyle kedinin yanına yaklaştı, sonrasında olanlara inanamayacaksınız

Aydın'da yürekleri sızlatan bir hayvana şiddet vakası yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, sokakta duran bir kediye "sevme" bahanesiyle yaklaştı. Bir süre sonra elindeki makasla kedinin kuyruğunu kesmeye çalışan şahıs, ardından kestiği parça ile olay yerinden kaçtı. Yaşanan bu korkunç anlar, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler büyük infial yarattı. Hayvanseverler, şahsın en kısa sürede yakalanarak Türk Ceza Kanunu ve Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.