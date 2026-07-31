Seydişehir'de Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Seydişehir'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Seydişehir\'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Seydişehir ilçesi Saadetler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A.A. yönetimindeki 42 ARP 168 plakalı otomobil ile A.D. idaresindeki 42 K 8417 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerden biri yol kenarına takla atarken, araç sürücüleri ile 42 K 8417 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan B.D. ve M.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Seydişehir, 3. Sayfa, Trafik, Konya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seydişehir'de Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

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