Seyhan Baraj Gölüne düşen kadını, gemi adamlar kurtardı
ADANA - Adana'da Seyhan Baraj Gölüne düşen kadını gemi adamlar son anda kurtardı. Kadın hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Topalak Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Batı Çatalan Köprüsünden Seyhan Baraj Gölünü izleyen Hande Y. başı dönünce göle düştü. Kadının göle düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112'ye bildirdi. Bunun üzerine olay yerine hızla Adana Emniyet Müdürlüğü gemi adam ekipleri sevk edildi. Göle düşen kadın sırt üstü gölde suyun yüzeyinde kalmayı başardı. Gemi adamlarda kısa sürede olay yerine gelerek genç kadın gölde batmadan onu bota alıp daha sonra karaya çıkardı. Genç kadın olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Seyhan Baraj Gölü'nde Acil Kurtarma - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?