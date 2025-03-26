Seyhan Belediyesi Mühürlü Otellere Cezai Yaptırım Uyguladı

Adana Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, daha önce mühürlenmiş olmasına rağmen faaliyetlerine devam eden otelleri tespit ederek cezai yaptırımlar uyguladı.

Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Halk sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ruhsatsız işletmelere göz açtırmayan ekipler, emniyet güçleriyle birlikte gerçekleştirdiği akşam denetimlerinde, daha önce mühürlenmiş olmasına rağmen faaliyetlerine devam eden otelleri tespit etti. Kurallara aykırı şekilde tekrar açıldığı belirlenen işletmeler, gerekli yasal işlemlerin ardından tahliye edilerek yeniden mühürlendi ve faaliyetleri tamamen durduruldu. İşletme sahipleri hakkında ise tutanak tutuldu.

Seyhan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada: "Denetimlerimiz kapsamında, ruhsatsız olduğu için mühürlenen bazı otellerin izinsiz şekilde tekrar faaliyete geçtiği tespit edilmiştir. Emniyet güçlerimiz ile birlikte gerçekleştirilen denetimlerde bu işletmelerin faaliyetleri sonlandırılmış, yasal işlemler tamamlanarak sorumlular hakkında gerekli cezai yaptırımlar uygulanmıştır. Denetimlerimiz bayram öncesinde ve sonrasında kararlılıkla devam edecektir"denildi. - ADANA