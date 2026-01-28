Özcan Zenger: "İstanbul seyahatlerimde ATM'den para çekmem gerekçe gösterilerek rüşvet algısı oluşturuluyor" - Son Dakika
Özcan Zenger: "İstanbul seyahatlerimde ATM'den para çekmem gerekçe gösterilerek rüşvet algısı oluşturuluyor"

28.01.2026 16:22
Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger, suç örgütü davasında İstanbul seyahatleri ve para çekimleri arasındaki ilişkiyi yapay bir ilişkilendirme olarak nitelendirerek rüşvet iddialarını açıkça reddetti. Zenger, İstanbul'a oğlunu ziyaret etmek amacıyla gittiğini ve tüm masrafları kendi cebinden karşıladığını belirtti.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında savunma yapan Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger, "İddianamede, İstanbul'a gittiğim tarihlerle para çekim hareketlerinin örtüştüğü iddia ediliyor ancak bu tamamen yapay bir ilişkilendirmedir. Oğlum, İstanbul'da okuyordu, gidişlerim yalnızca iddia edildiği gibi beş defa değildir, çok daha fazladır. Oğlumu ziyaret ettiğim zamanlar da vardır. Ziyaret sırasında herhangi bir şirketle ya da belediyeyle ilgili görüşme yoktur. Bu seyahatlerde tüm masrafları kendi cebimden karşıladım. Şirketle ya da belediyeyle ilgili görevlendirmelerimde ise masraflar zaten resmi çerçevede karşılanmıştır" dedi.

Duruşmada savunma yapan Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger, "Tutuklanmadan önceki işim, Temizlik İşleri Müdürlüğü'ydü. Seyhan, çok eski bir ilçedir. Burada temizlikle alakalı çok ciddi işlerimiz oldu. İstanbul'a geldiğimde ilk olarak Sultanbeyli Aktarma İstasyonu'na gitmiştim. Bunun sebebi, Adana'da, özellikle Seyhan'dan Sarıçam'a kadar uzanan bölgede yaklaşık 50 kilometrelik bir mesafede çöp taşıma yapılıyordu. Bu hem zaman hem maliyet açısından büyük bir yüktü. Ayrıca araçlar su akıntıları ve işgal nedeniyle ciddi sorunlar yaşıyordu. Adana'da ya da çevre illerde çöp aktarma istasyonu bulunmadığı için, İstanbul'daki örnekleri yerinde görmek istedik. Yanlış hatırlamıyorsam Tekin Bey'e, 'bir aktarma istasyonunu yerinde görebilir miyiz?' diye sordum. Büyükşehir Belediyesi'ne ait aktarma istasyonlarına alınmadık, ayrıca mevcut sistemler bize uygun değildi. Sultanbeyli Belediyesi'ne gitme sebebim tamamen buydu. Bunun dışında, dar sokaklara uygun küçük araçlar olup olmadığını görmek için yine İstanbul'da farklı belediyelere gittim. Seyhan ilçesindeki sokakların çok büyük bir bölümü dar sokaklardan oluşmaktadır ve vatandaşların bilinçsiz çöp çıkarması nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Daha küçük araçlar temin edilip edilemeyeceğini araştırdım. Ayrıca süpürge araçlarıyla ilgili ciddi sorunlarımız vardı. Mevcut araçlar bir yeri temizlerken arkada çöp bırakıyordu. Bizim talebimiz, süpürge araçlarının iki kolunun aynı anda sağa ve sola açılabilmesi, böylece sokağa girildiğinde tek seferde tamamen temizlenebilmesiydi. Bu sayede verimlilik ciddi şekilde artacaktı. Bu kapsamda Tekin Bey'le birlikte sanayi bölgelerine, fuar alanlarına gittik. Bazı araçlar gösterildi, ancak kolların aynı anda sağa-sola açılmadığını gördük. Yani mevcut araçlardan bir farkı yoktu" ifadelerini kullandı.

"Para çekimlerini, İstanbul seyahatlerine denk getirmeye çalışarak rüşvet algısı oluşturulmak isteniyor"

Sanık Özcan Zenger savunmasının devamında, temizlik aracı alımına ilişkin, "İbadethane temizliği konusunda da ciddi şikayetler alıyorduk. İmamlar ve görevliler, temizlik yapıldığı halde sadece toz alındığını söylüyordu. Bu nedenle yine İstanbul'da bu işe uygun bir aracı yerinde görmek istedik. Aracı Adana'ya getirttik ve Fatih Mahallesi'ndeki bir camide deneme temizliği yaptık. Sonrasında merkez cami için talep geldi. Sonuç çok olumlu oldu. Bundan sonra camiler rutin programa alınarak temizlenmeye başlandı. İstanbul'u çok iyi bilmem, çoğu yere teknik inceleme amacıyla gittim. İddianamede, İstanbul'a gittiğim tarihlerle para çekim hareketlerinin örtüştüğü iddia ediliyor ancak bu tamamen yapay bir ilişkilendirmedir. Oğlum, İstanbul'da okuyordu, gidişlerim yalnızca iddia edildiği gibi beş defa değildir, çok daha fazladır. Oğlumu ziyaret ettiğim zamanlar da vardır. Ziyaret sırasında herhangi bir şirketle ya da belediyeyle ilgili görüşme yoktur. Bu seyahatlerde tüm masrafları kendi cebimden karşıladım. Şirketle ya da belediyeyle ilgili görevlendirmelerimde ise masraflar zaten resmi çerçevede karşılanmıştır. Para çekimlerini, İstanbul seyahatlerine denk getirmeye çalışarak rüşvet algısı oluşturulmak isteniyor. Ben, kimseden para almadım, kimse bana para teklif etmedi. Zeydan Başkan'ın bana bu yönde hiçbir talimatı olmamıştır. Bu iddiaların tamamını açık ve net şekilde reddediyorum" şeklinde konuştu.

Zenger'in ardından duruşmada, görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklu sanık Zeydan Karalar savunma yapıyor. - İSTANBUL

