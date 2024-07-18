Seyhan polisi 21 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlüyü yakaladı - Son Dakika
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Seyhan polisi 21 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlüyü yakaladı

Seyhan polisi 21 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlüyü yakaladı Adana'da "kasten adam öldürme", "uyuşturucu ticareti yapma" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 21 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Seyhan polisi tarafından yakalandı.

18.07.2024 16:43
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Seyhan polisi 21 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlüyü yakaladı

ADANA - Adana'da "kasten adam öldürme", "uyuşturucu ticareti yapma" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 21 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Seyhan polisi tarafından yakalandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarında yaptığı çalışmada durumundan şüphelendiği Yavuzhan K.'yı durdurdu. Şüphelinin yapılan GBT sorgusunda "Kasten öldürme", "uyuşturucu ve uyarı ticareti yapma" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan 21 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası ile arandığını belirledi.

Firari hükümlü polis merkezine götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından hükümlü önce adliyeye ardından cezaevine götürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Seyhan polisi 21 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlüyü yakaladı - Son Dakika

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