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Seyir halindeki araç alev topuna döndü

KOCAELİ - Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli mevkiinde seyir halindeki otomobil alev topuna döndü, araçtan geriye iskeleti kaldı.

Yangın, Kuzey Marmara Otoyolu İzmit mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple seyir halindeki otomobilden dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü aracı durdurdu. Kısa sürede büyüyen alevler aracın tamamına sirayet etti. Araç alev topuna dönerken vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araçtan geriye iskeleti kaldı.

Olayla ilgili inceleme başlattı.