Seyir halindeki aracın lastiği fırladı, faciadan dönüldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Seyir halindeki aracın lastiği fırladı, faciadan dönüldü

Kırşehir'de seyir halindeki bir otomobilin lastiği fırlarken, lastiğin yakınında başka araç olmaması da olası bir kazanın önüne geçti. Olay anı yol kamerasına da yansıdı.

17.07.2024 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seyir halindeki aracın lastiği fırladı, faciadan dönüldü

KIRŞEHİR - Kırşehir'de seyir halindeki bir otomobilin lastiği fırlarken, lastiğin yakınında başka araç olmaması da olası bir kazanın önüne geçti.

Kırşehir- Kayseri karayolu Himmetdede mevkide meydana gelen olayda seyir halindeki bir otomobilin lastiği fırladı. Otomobil sürücüsü yol kenarında dururken, fırlayan lastiğin yakınlarında araç olmaması da olası bir kazanın önüne geçti. Yaşanan olay başka bir aracın içinde bulunan yol kamerasına da yansıdı.

Lastik yol kenarına yuvarlandı

Aracın yol kamerasına yansıyan görüntülerde aracın fırlayan lastiğinin bir süre yolda ilerlediği ve ardından yol kenarına gittiği görüldü. Lastiğin önünde ve yakınında araç olmaması olası bir kazayı engellerken, arkadan gelen bir başka araç sürücüsü de fırlayan lastiğin araç sürücüsüne yardım etti.

Kaynak: İHA

Kırşehir, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Seyir halindeki aracın lastiği fırladı, faciadan dönüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:59 İstanbul’daki gece kulübü yangını davasında pişkin savunma: Takdiri ilahi İstanbul'daki gece kulübü yangını davasında pişkin savunma: Takdiri ilahi
16:34 Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi görüşmeleri tartışmalı başladı Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi görüşmeleri tartışmalı başladı
14:44 Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi
14:26 Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül’e ait olmadığı teyit edildi Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi
11:16 Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40’a gerileyecek Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek
17:09 8 milyon euro ödenecek Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin’i KAP’a bildirdi 8 milyon euro ödenecek! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i KAP'a bildirdi
16:45 İmamoğlu’na taşlı saldırı davasında 28 sanık için karar çıktı İmamoğlu'na taşlı saldırı davasında 28 sanık için karar çıktı
16:26 Erden Timur’dan olay yaratacak sözler: Bana ’’Enayi’’ dediler Erden Timur'dan olay yaratacak sözler: Bana ''Enayi'' dediler
15:55 Kral Charles, Parlamentonun Açılış Töreni’nde cübbesini düzeltmeye çalışan, hizmetçi çocuğu azarladı Kral Charles, Parlamentonun Açılış Töreni'nde cübbesini düzeltmeye çalışan, hizmetçi çocuğu azarladı
15:13 Turistlere yüksek fiyatla nar suyu satan büfenin cezası kesildi Turistlere yüksek fiyatla nar suyu satan büfenin cezası kesildi
15:09 FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı
14:48 Geçen yıl Kadıköy’de şov yapmıştı Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun Geçen yıl Kadıköy'de şov yapmıştı! Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun
14:25 Ülkede infial yaratan görüntüler Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı Ülkede infial yaratan görüntüler! Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 18:59:44. #1.11#
SON DAKİKA: Seyir halindeki aracın lastiği fırladı, faciadan dönüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement