Seyir halindeki halk otobüsü alev alev yandı, şoförün dikkati faciayı önledi - Son Dakika
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Seyir halindeki halk otobüsü alev alev yandı, şoförün dikkati faciayı önledi

Antalya'da içerisinde yolcuların bulunduğu halk otobüsünde yangın çıktı. Yangın sonucu halk otobüsü kullanılamaz hale gelirken, faciayı otobüs şoförünün dikkati önledi.

11.08.2024 14:44
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Seyir halindeki halk otobüsü alev alev yandı

Şoförün dikkati faciayı önledi

ANTALYA - Antalya'da içerisinde yolcuların bulunduğu halk otobüsünde yangın çıktı. Yangın sonucu halk otobüsü kullanılamaz hale gelirken, faciayı otobüs şoförünün dikkati önledi.

Saat 10.00 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hürriyet Caddesi Çakırlar Kavşağı'nda meydana gelen olayda Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünde yangın çıktı. Seyir halindeki 07 AUU 885 plakalı halk otobüsünden dumanların çıktığını fark eden otobüs sürücüsü Ahmet Saral, aracı yol kenarına çekerek araç içerisinde bulunan yolcuları otobüsten indirdi. Yangın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilirken alevler kısa sürede büyürken, otobüs şoförü Ahmet Saral, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüsün motor kısmından çıkan yangını 30 dakikalık çalışma sonucunda söndürdü.

Yolcuları zamanında tahliye etti

Otobüs kullanılamaz hale gelirken, sürücü Ahmet Saral'ın yolcuları zamanında tahliye etmesi olası bir facianın önünü geçti. Seyir halindeyken otobüsün arkasından dumanların çıktığının belirten "Otobüsü hemen kenara çekerek, yolculara zarar gelmesin diye tahliye ettim. Sonrasında yangın tüpüyle müdahale ettim ancak yetmedi. Yoldan geçen bazı TIR şoförleri de yardımcı oldu, ancak söndürmede başarılı olamadık. İtfaiye ekipleri hızlı şekilde gelerek yangını söndürdü. Otobüste maddi hasar meydana geldi. Otobüste yolcumuz vardı çok şükür kimseye bir şey olmadı" dedi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Antalya, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Seyir halindeki halk otobüsü alev alev yandı, şoförün dikkati faciayı önledi - Son Dakika

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