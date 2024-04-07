Seyir halindeki işçi servisi yandı, karayolu duman altında kaldı
KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde seyir halindeki işçi servisi alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, işçi servisi kullanılamaz hale geldi.
Olay, Sırrıpaşa Mahallesi D-100 Karayolu geçişi Derince Tünel mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halindeki İ.Y. idaresindeki 41 P 5757 plakalı Mercedes marka işçi servisinin motor kısmında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden İ.Y. aracı sağ şeritte durdurup aşağıya inerek, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, aracın büyük bir kısmına sirayet eden alevler söndürüldü. Ekipler ardından araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında yaralanan yada dumandan etkilenen olmadığı bildirildi. Konuyu haber alan İ.Y.'nin yakınları ise bölgeye geldi.
Öte yandan, yangın sebebiyle tünelden gökyüzüne dumanlar yükselirken, D-100 Karayolu'nun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Polis ekiplerince araçlar D-100 Karayolu'ndan İstiklal Caddesi'ne yönlendirildi. Kullanılamaz hale gelen işçi servisinin çekici vasıtasıyla kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Seyir halindeki işçi servisi yandı, karayolu duman altında kaldı - Son Dakika
Bitlis'in Güroymak ilçesinde seçim sonucunu protesto eden şahıslara polis müdahale etti. Protestocu 14 kişi gözaltına alınırken Bitlis Valiliği'nden açıklama geldi.
Ankara'da Sincan-Ayaş Karayolu'nda seyir halinde olan bir araç, hatalı şerit değiştirmesinin ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kaza anı, yolculuk yapan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürücü hafif yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyünde bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde seyir halindeki işçi servisi alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, işçi servisi kullanılamaz hale geldi. Olay sonucunda yaralanan veya dumandan etkilenen olmadığı bildirildi.
Gaziantep'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 tır ile 1 polis aracı karıştı. Kazada 3'ü polis 4 kişi yaralandı ve sağlık durumları iyi. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatılırken, kaza nedeniyle duran otoyol trafiği kaza yerinin temizlenmesinin ardından tekrar açıldı.
Sultangazi'de bir bilardo salonu işletmecisi ve yanındaki kişiler, gece bekçilerinin sürekli iş yerlerine gelmesi nedeniyle tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle kavga çıktı ve olaya bazı vatandaşlar da dahil oldu. Çok sayıda kişi gözaltına alındı ve bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, inşaattan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 2 şüpheli yakalandı ve güvenlik kameralarınca kaydedilen hırsızlık anları tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?