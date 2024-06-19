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Seyir halindeki motosikletle park halindeki araçların aynası tekmeleyip kırdılar...O anlar kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki motosikletli 3 kişi park halindeki araçları tekmeleyerek kayıplara karıştı. Araçlardan birinin aynasının parçalandığı olay anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay Serik ilçesi Merkez mahallesinde yaşandı. Kimliği belirsiz 3 kişi motosiklet ile seyir halindeyken park edilen araçlara tekme atarak olay yerinden uzaklaştı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay sonrası araç sahipleri, şikayetçi olurken, polis ekipleri, kaçan şahısların bulunması için çalışma başlattı.