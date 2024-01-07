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Seyir halindeki otomobil yandı: Araçtaki 5 kişi son anda dışarı çıktı - Son Dakika
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Seyir halindeki otomobil yandı: Araçtaki 5 kişi son anda dışarı çıktı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, arka lastik kısmından yanmaya başlayarak alev topuna döndü. Araçtaki 5 kişi son anda kendisini dışarı atarak canını kurtardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

07.01.2024 - 17:38,  Güncelleme: 17:39
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Seyir halindeki otomobil yandı: Araçtaki 5 kişi son anda dışarı çıktı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 5 kişinin bulunduğu otomobil seyir halindeyken arka lastik kısmından yanmaya başlayarak alev topuna döndü. Araçtakilerin son anda canını kurtardığı yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Yavuzeli-Araban karayolu Karadağ geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobil seyir halindeyken arka lastik kısmından yanmaya başladı. Bir anda alev topuna dönen otomobildeki 5 kişi kendisini son anda dışarı atarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede aracı tamamen saran yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Seyir halindeki otomobil yandı: Araçtaki 5 kişi son anda dışarı çıktı
Kaynak: İHA
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Gaziantep, İtfaiye, Olay, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

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