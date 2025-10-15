Seyir halindeki tır alev aldı: Makarnaları dorseden atarak kurtarmaya çalıştı - Son Dakika
Seyir halindeki tır alev aldı: Makarnaları dorseden atarak kurtarmaya çalıştı

15.10.2025 23:34
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde makarna yüklü tır balata arızası nedeniyle alev aldı. Yangın kısa sürede büyürken, sürücü dorsedeki makarnaları atarak kurtarmaya çalıştı.

Yangın, akşam saatlerinde Düziçi- Osmaniye otoyolu üzerinde meydana geldi. Mersin istikametine seyir halinde olan makarna yüklü tırın balatalarından dumanlar yükselmeye başladı. Aracını emniyet şeridine çeken sürücünün durumu bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TIRDAKİ MAKARNALARI ATARAK KURTARMAYA ÇALIŞTI

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dorsenin bir kısmı zarar görürken, tır sürücüsünün dorsedeki makarnaları dışarı atarak zararı en aza indirmeye çalıştı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

SON DAKİKA: Seyir halindeki tır alev aldı: Makarnaları dorseden atarak kurtarmaya çalıştı
