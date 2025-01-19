Seyir Halindeki Tır Yandı

Seyir halindeyken alev alev yanan tır kullanılmaz hale geldi
SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde seyir halindeyken alev alev yanan plastik hammadde yüklü tır itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Tırdan geriye demir yığınlarının kaldığı yangın, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Pamukova- İznik kara yolunun Pekmezli Rampası mevkiinde meydana gelen olayda, M.İ. idaresindeki plastik hammadde yüklü 31 ASG 932 plakalı tırın motor kısmındaki elektrik aksamında yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Sakarya ve Bilecik'ten gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangın neticesinde tırdan geriye demir yığınları kaldı. Tırın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansırken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.
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