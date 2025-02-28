Seyir Halindeki Tofaş Yandı

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Seyir halindeki Tofaş Şahin, alevler içinde kaldı

ELAZIĞ - Elazığ'da seyir halindeyken bir anda yanmaya başlayan Tofaş Şahin, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Ulukent Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen Tofaş Şahin marka araç, seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü, otomobili sağa çekerek araçtan inip durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.