Şeytani plan intihar mektubunda! Savcının gözünden kaçmadı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şeytani plan intihar mektubunda! Savcının gözünden kaçmadı

Şeytani plan intihar mektubunda! Savcının gözünden kaçmadı
02.06.2025 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 14 Şubat sabahı evinde cansız bedeni bulunan Düriye Çiğdem Keklik'i tüfekle vurup, intihar etmiş gibi gösterdiği ileri sürülen eşi Hüsamettin Keklik'in, ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi. İddianamede; olay yerindeki kan izleri ve 'intihar mektubu'ndaki parmak izi gibi delillerin sanığın anlatımıyla çeliştiği, mektubun zorla yazdırılmış olabileceği belirtildi.

14 Şubat sabahı Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Hüsamettin Keklik, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, sabah saatlerinde işten geldiğinde eşinin cansız bedenini bulduğunu söyledi. Eve gelen sağlık ekibi, Düriye Çiğdem Keklik'in göğsünden tüfekle vurularak yaşamını yitirdiğini belirledi.

EŞİ TUTUKLANDI

Olay yerinde sehpa üzerinde bulunan mektupta, 'Ben seni aldatmadım fotoğrafların hiçbirinden haberim yok, ben senden başkasını düşünmedim. Ben seni canımdan çok sevdim. Sana bunları yaşattığım için çok üzgünüm. Hakkını helal et. Kendi isteğimle canıma kıyıyorum, kurtuluyorsun benden' ifadelerinin yer aldığı görüldü. Gözaltına alınan Hüsamettin Keklik, polis merkezindeki ifadesinde, eşinin intihar ettiğini öne sürdü. Adliyeye sevk edilen Keklik, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

MEKTUPTA PARMAK İZİ

Düriye Çiğdem Keklik'in şüpheli ölümüne ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede; Hüsamettin Keklik'in parmak izinin 'intihar mektubu'nda tespit edildiği kaydedildi. Maktulden alınan DNA örneklerinde, farklı bir erkeğe ait DNA'ya rastlanmadığı da belirtildi.

"ZORLA YAZDIRILMIŞ OLABİLİR"

Olay yerindeki kan izleri, barut kalıntıları ve 'intihar mektubu'ndaki parmak izi gibi delillerin sanığın anlatımıyla çeliştiği kaydedilen iddianamede; mektubun Düriye Çiğdem Keklik'e, Hüsamettin Keklik tarafından zorla yazdırılmış olabileceği belirtildi. İddianamede ayrıca, sanığın eşine sistematik şiddet uyguladığı, maktulün korku ve baskı altında yaşadığı, olay günü eşiyle tartıştığı ve ardından tüfekle öldürülmüş olabileceği kaydedildi. Sanığın cinayet sonrası olay yerini düzenleyerek, intihar etmiş gibi gösterebileceği ifade edildi.

Şeytani plan intihar mektubunda! Savcının gözünden kaçmadı

"ESKİ SEVGİLİSİYLE FOTOĞRAFLARI VARDI"

Eşiyle 5 yıldır birlikte olduklarını, 2024 yılında ise evlendiklerini kaydeden Hüsamettin Keklik savcılıktaki ifadesinde, "Eşimin telefonunda eski sevgilisiyle fotoğrafları vardı, ben bu fotoğrafları 13 Şubat'ta gördüm. Telefonu önüne atarak fotoğrafları yok etmesini söyledim. Daha sonra eşime fotoğrafları ne yaptığını sordum, 'Sildim' dedi. Silmiş ama çöp kutusunda duruyordu. Bana saygısızlık yaptığını söyledim. Sinirlenince dışarı çıktım. Eşimin rahatsızlığı vardı, zaman zaman kalbi sıkışıyor ve nefes darlığı yaşıyordu, bunu bildiğim için geri eve döndüm" ifadelerini kullandı.

"EŞİMİ İNTİHAR ETMİŞ VAZİYETTE GÖRDÜM"

Ertesi gün eşine tekrar fotoğrafları sorduğunu belirten Keklik, "Fotoğrafları silmemişti. 'Bu yaptığın bana saygısızlık, beni zavallı durumunda görüyorsun. Bu konuyu konuştuğumuzu ve kapatacağımızı söylemiştim' dedim. Farklı erkeklerin de fotoğrafları vardı, eski sevgilileri olduğunu söyledi. Sonra servis saatim geldi ve işe gittim. Eşim evden çıkmadan önce telefonunu bana vermişti, 'İstediğin her şeye bak senden gizlim saklım yok' dedi. O gece işten hiç ayrılmadım. Sabah 08.00'de çıktım ve evime gittim. Oturma odasının kapısını açtığımda eşimi intihar etmiş vaziyette gördüm. Bana ait otomatik av tüfeğiyle kendisini vurmuş" dedi.

'Kadına ve eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Hüsamettin Keklik'in yargılanmasına, ileriki günlerde başlanacak.

Güvenlik, Antalya, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şeytani plan intihar mektubunda! Savcının gözünden kaçmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi Tekini 6 bin 500 liraya satıyor Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi! Tekini 6 bin 500 liraya satıyor
Beynine çivi saplanan küçük kız mucizevi şekilde kurtarıldı Beynine çivi saplanan küçük kız mucizevi şekilde kurtarıldı
Boşanma aşamasındaki Cardi B’den şaşırtan hamle: Yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı Boşanma aşamasındaki Cardi B'den şaşırtan hamle: Yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Peşinden koştuğu adamı kurşun yağmuruna tuttu Peşinden koştuğu adamı kurşun yağmuruna tuttu
Sicilya’daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı İnsanlar bölgeyi terk ediyor Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor
Çiçek açan Tülüşah’ı koparmanın cezası 557 bin TL Çiçek açan Tülüşah'ı koparmanın cezası 557 bin TL
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’Yeşil Vatan’ vurgusu: 5 karar aldık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yeşil Vatan' vurgusu: 5 karar aldık
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
İş hanında mide bulandıran görüntü Kamera açısını değiştirdi ama... İş hanında mide bulandıran görüntü! Kamera açısını değiştirdi ama...
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı İfadesi pes dedirtti Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti
İSTAÇ Genel Müdürü tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlandı İSTAÇ Genel Müdürü tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlandı

09:07
CHP kurultay soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi
CHP kurultay soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi
06:50
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
04:44
Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı
Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
15:10
İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi
İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi
15:07
Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu
Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu
15:06
Bonservis rekoru kıracak İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti
Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
15:04
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor Tabelada büyük değişiklik olacak
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor! Tabelada büyük değişiklik olacak
14:55
İzmir’deki grev krizinde kim haklı
İzmir'deki grev krizinde kim haklı?
14:51
İşte Türk yolcuların yeni gözdesi Talep patlaması var
İşte Türk yolcuların yeni gözdesi! Talep patlaması var
14:43
Olaylı maça devlet el koydu
Olaylı maça devlet el koydu
14:36
Eda Ece’nin kızı büyüdü İşte Mina İpek’in son hali
Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2025 10:06:53. #7.13#
SON DAKİKA: Şeytani plan intihar mektubunda! Savcının gözünden kaçmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.