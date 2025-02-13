Seyyar Köfteci Kazadan Son Anda Kurtuldu

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Hatay'da seyyar köftecinin otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Akşam saatlerinde yol kenarında seyyar tezgahta köftecilik yapan Adem Bağlar müşterileriyle ilgilendiği esnada bir araç önce park halindeki araçlara, ardından köfte tezgahına çarptı. Son anda dikkatiyle aracın altında kalmaktan kurtulan Bağlar'ın ayağından yaralandığı anlar anbean kameraya yansıdı. Hastanedeki tedavisinin ardından Bağlar, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

"Kaza görüntülerini izlediğimde o anları tekrardan yaşamış oluyorum"

Şikayetçi olduğunu ifade eden köfteci Adem Bağlar, "Ben köfte tezgahında çalışıyordum. Hızla gelen iki otomobil, ilk önce belediyenin araçlarına, sonra da bana ve tezgahıma çarptılar. Bir anlığına gelişi görür görmez kaçışım da bir oldu. Bana çarptıktan sonra birkaç arabaya daha çarptı. Canımı zor kurtardım, yaşadığıma şükrediyorum. Araçların önceden çarptıkları araçların sesini duydum ve o anda araçların bana doğru geldiğini gördüm. Gürültünün geldiği yere bakmam ve kaçmam bir oldu. Allah bizi korudu. Görüntüleri izlediğimde o anları tekrardan yaşamış oluyorum. Yaradan beni yaşatmak istemiş" ifadelerini kullandı. - HATAY