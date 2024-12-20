Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo\'ya satmış

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İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli

Fatura ve sözleşmelerde Ronaldo'ya ait olduğu iddia edilen uçağın Korkmaz'ın eski uçağı GIOBALXRS olduğu ortaya çıktı.

17 MİLYON DOLAR

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Korkmaz'ın uçağını 17 milyon dolara Ronaldo'ya sattığı, yerine 73 milyon dolara GLOBAL 7500 uçağı aldığı anlaşıldı. Kokrmaz'ın yeni uçağının şu anda Almanya'da BRABUS tesislerinde designer tarafından tasarımının yapıldığı ve 14 Şubat'ta Korkmaz'a teslim edileceği öğrenildi.

Ayrıca Korkmaz'a ait uçağın TMSF'ye icra dairesi tarafından satıldığı öne sürülmüştü. ABD'de yaşayan ve bazı yatırımları olduğu belirtilen Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye ne zaman döneceği önümüzdeki günlerde görülecek ola kara para aklama mahkemesiyle belli olacak.