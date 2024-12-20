Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo'ya satmış - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo'ya satmış

Geniş Video İzle

Kara para aklama iddiası ile ABD'de bir süre cezaevinde yatan Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağının, ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'ya 17 milyon dolara satıldığı belirlendi.

20.12.2024 09:47  Güncelleme: 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatura ve sözleşmelerde Ronaldo'ya ait olduğu iddia edilen uçağın Korkmaz'ın eski uçağı GIOBALXRS olduğu ortaya çıktı.

17 MİLYON DOLAR

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Korkmaz'ın uçağını 17 milyon dolara Ronaldo'ya sattığı, yerine 73 milyon dolara GLOBAL 7500 uçağı aldığı anlaşıldı. Kokrmaz'ın yeni uçağının şu anda Almanya'da BRABUS tesislerinde designer tarafından tasarımının yapıldığı ve 14 Şubat'ta Korkmaz'a teslim edileceği öğrenildi.

Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo'ya satmış
Sezgin Baran Korkmaz

Ayrıca Korkmaz'a ait uçağın TMSF'ye icra dairesi tarafından satıldığı öne sürülmüştü. ABD'de yaşayan ve bazı yatırımları olduğu belirtilen Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye ne zaman döneceği önümüzdeki günlerde görülecek ola kara para aklama mahkemesiyle belli olacak.

Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo\'ya satmış

Sezgin Baran Korkmaz, Cristiano Ronaldo, 3-sayfa, Finans, Futbol, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo'ya satmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bilgutay Kuban:
    Bize ne elalemin uçağından!!!!! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:24 Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar
09:46 Türkiye doğal gaz istediğini aldı Türkiye doğal gaz istediğini aldı
09:39 Bakan Ersoy’un eşi “Ölünce beni kim yıkayacak“ afişine tepki gösterdi Bakan Ersoy'un eşi "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişine tepki gösterdi
08:30 Esad’ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış Esad'ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış
07:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 gün içinde Şam’ı ziyaret etmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
16:21 ABD’li milyarder Premier Lig Ekibini satın aldı ABD'li milyarder Premier Lig Ekibini satın aldı
16:19 Esad’ın küvet sefası yaptığı fotoğrafları ortaya çıktı Esad'ın küvet sefası yaptığı fotoğrafları ortaya çıktı
16:16 Türk-İş Başkanı Atalay’dan Bakan Şimşek’e: Büyüyorsak, o halde ver arkadaş Türk-İş Başkanı Atalay'dan Bakan Şimşek'e: Büyüyorsak, o halde ver arkadaş
16:12 Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti
16:08 İşte Türk-İş’in zarfından çıkan asgari ücret rakamı İşte Türk-İş'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı
16:06 Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur’un ilk görüntüsü Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur'un ilk görüntüsü
15:49 Kuyumcularda 1 Ocak’tan itibaren yeni dönem başlıyor Kuyumcularda 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
15:39 İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli
15:30 Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 11:06:44. #1.13#
SON DAKİKA: Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo'ya satmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.