Sezin Sezgin Davasında İlk Duruşma

Samsun'da geçen yıl meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Sezin Sezgin (10) için bugün ilk duruşma gerçekleşti. Mahkeme, elektronik kelepçe ile ev hapsi uygulanan sanık sürücüyü yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

10 Aralık 2024 tarihinde Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki Sezin Sezgin'in olayıyla ilgili ilk duruşma görüldü. Çarşamba'da 6. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Sezgin'in ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, elektronik kelepçe ile ev hapsi uygulanan sanık H.Ö, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemede ayrıca keşif kararı verdi ve duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi.

Destek için adliyeye gelen vatandaşlar ve avukatlar duruşma salonunun önünde "Adalet susarsa vicdanlar konuşur", "Hep birlikte Sezin'e sahip çıkıyoruz" şeklinde sloganlar attı.

"Hakim tarafından keşif kararı verildi"

Keşifte, bilinçli taksir olup olmadığını araştırılmasını istediklerini vurgulayan Avukat Harun Uyanıkoğlu, "Sezin'in ilk duruşmasını yaptık. Aile olarak acılıyız tabii ki kelepçenin kaldırılması bizi üzmüştür. Dosyada bize göre daha toplanmayan deliller var. Defalarca izledik video kaydını. Sezin video kaydının 11. saniyesinde yolun tam ortasında, 13. saniyesinde de sanığın sezine çarptığını görüyoruz. 2 saniyelik bir aşamada, sanık çok rahat frene basabilir, bir ölüme neden olmayabilirdi. Malumunuz Ceza Kanunumuzda bilinçli taksir hükümleri var. İddianamede bunu göremedik. Yargılamada tanıklarımız dinlendi. Sayın hakim tarafından keşif kararı verildi. Keşifte bizler özellikle, bilinçli taksir olup olmadığını araştırılmasını istiyoruz. Bu konuda adalete güveniyoruz. Sezin ile ilgili, aile adına elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Ailenin acısı acımızdır. Adalet mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"İhmalkarlıklar günümüzde, bu cezasızlıkla sıradanlaştırılmaya çalışmakta"

Bütün acılı aileler adına burada olduklarını belirten Avukat Özlem Sezgin Azal, "Kanunlarımız maalesef caydırıcı nitelikte değil. Bu verilen her bir cezasızlık aslında başka bir ölümün zeminini hazırlamakta. Sezin'i maalesef elim bir trafik kazası sonucu 10 Aralık'ta kaybettik. Ama Sezin'in adını, başka çocuklar ölmemesi için çabaladığımız adalet mücadelesinde yaşamaya çalışıyoruz. Çünkü biz Sezin'i geri getiremeyeceğiz ama başka çocuklar ölsün istemiyoruz. İhmalkarlıklar günümüzde, bu cezasızlıkla sıradanlaştırılmaya çalışmakta. Televizyonda izlediğimiz her bir trafik kazası artık bize sıradan gelmekte ama o kaybettiğiniz can kendi canınızdan biri olduğu zaman böyle adalet peşine düşüyorsunuz. Biz gerçekten şu durumda tutuksuz yargılanmasına çok üzülüyoruz. Hak ettiği cezayı inşallah yargılamanın sonucunda alacağını düşünüyoruz. Başka Sezinler ölsün istemiyoruz. Aslında bugün, bütün acılı aileler için buradayız. Kamu vicdanına ve vicdanlı olan herkese sesleniyorum. Bizlere destek olmanızı rica ediyorum" şeklinde konuştu.

Olay

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Mustafa Kemal Güneşdoğdu Caddesi'nde meydana gelmiş, H.Ö. idaresindeki 34 PD 5421 plakalı otomobil, koşarak yolun karşısına geçmekte olan Sezin Sezgin'e (10) çarpmış, kazada ağır yaralanan kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. - SAMSUN