SGK Antalya, GSS borçlarının yalnızca resmi kanallardan ödendiğini bildirdi - Son Dakika
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SGK Antalya, GSS borçlarının yalnızca resmi kanallardan ödendiğini bildirdi

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SGK Antalya İl Müdürlüğü, GSS prim borçlarındaki dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı. Kurum, SMS, telefon veya e-postayla IBAN'a ödeme istendiğini, GSS borçları için IBAN'a ödeme yapılmadığını ve yalnızca resmi kanalların kullanılması gerektiğini bildirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Antalya İl Müdürlüğü, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları üzerinden vatandaşları hedef alan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

SGK Antalya İl Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, vatandaşlara "GSS borcunuzun ödenmemesi halinde icra takibi başlatılacaktır" şeklinde SMS, telefon araması veya e-posta gönderilerek belirli bir IBAN numarasına ödeme yapılmasının istenebildiği belirtildi.

GSS prim borçları için kesinlikle IBAN üzerinden ödeme yapılmadığı vurgulanan bilgilendirmede, Kurum adını kullanarak IBAN'a para yatırmanızı isteyen bu tür taleplere itibar edilmemesi ve kesinlikle ödeme yapılmaması gerektiği ifade edildi.

"GSS borçları resmi kanallardan ödeniyor"

Vatandaşların GSS prim borçlarını yalnızca güvenilir ve resmi kanallar üzerinden ödemesi gerektiği hatırlatılırken, ödeme işlemlerinin, anlaşmalı bankaların şubeleri ve bankamatiklerinden, internet ve mobil bankacılık kanallarından ve e-Devlet üzerinden online tahsilat sistemi aracılığıyla yapılabileceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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