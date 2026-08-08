Siber Zorbalara Operasyon: 10 Gözaltı - Son Dakika
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Siber Zorbalara Operasyon: 10 Gözaltı

Siber Zorbalara Operasyon: 10 Gözaltı
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Diyarbakır'da, tehdit ve şantaj yapan siber zorbalara düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Kamuoyunda derin üzüntü oluşturan olaylarda hayatını kaybeden Rojin Kabaiş, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerini hedef alarak yabancı numaralar ve illegal panel linkleri üzerinden tehdit ile şantaj eylemleri gerçekleştirdikleri tespit edilen siber zorbalara Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde, Telegram ve benzeri dijital platformlarda "C47" ve "C99" kod isimleriyle örgütlenen; illegal sorgu panelleri üzerinden siber zorbalık, şantaj ve taciz odaklı kapalı gruplar oluşturan bir şebeke tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, söz konusu organizasyonların kamuoyunda derin üzüntü yaşatan olaylarda hayatını kaybeden Rojin Kabaiş, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerini hedef alarak yabancı numaralar ve illegal panel linkleri üzerinden tehdit ile şantaj eylemleri gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüpheliler hakkında Tehdit (TCK 106), Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme (TCK 136) ve Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Hile ile Çalma (TCK 326/1) suçlarından işlem başlatıldı.

Diyarbakır merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda bahse konu 10 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Anonim yapıların arkasına saklanarak vatandaşları mağdur eden bu tür illegal şebekelerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Tutuklama, Operasyon, 3. Sayfa, Gözaltı, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siber Zorbalara Operasyon: 10 Gözaltı - Son Dakika

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