Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu - Son Dakika
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Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu

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Gaziantep'te parkta baygın bulunan 25 yaşındaki Nesrin Panoğlu, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. şi geçen yıl yıl ölen 1 çocuk annesi kadının şiddete maruz kaldığı, uyuşturucu kullanma ve fuhuş yapmaya zorlandığı ortaya çıkmıştı.

17.03.2025 10:12
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Gaziantep'te parkta baygın bulunan Nesrin Panoğlu (25) tedavi gördüğü hastanede 6 günlük yaşam savaşını kaybetti. Kanında aşırı dozda uyuşturucu bulunan ve şiddet gördüğü belirlenen Panoğlu'nun ölümün ilişkin gözaltına alınan kişi tutuklandı.

ŞİDDET, UYUŞTURUCU, FUHUŞ

İbni Sina Mahallesi'nde 11 Mart günü parkta baygın bulunan Nesrin Panoğlu, çağırılan ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan araştırmada eşi geçen yıl yıl ölen 1 çocuk annesi Nesrin Panoğlu'na yaklaşık bir aydır ailesinin ulaşamadığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Nesrin Panoğlu, ağabeyine bir eve kilitlenerek şiddete maruz kaldığını, uyuşturucu kullanma ve fuhuş yapmaya zorlandığını, kendisine bunları yapan kişinin Soner D. olduğunu söyledi. Ağabeyinin şikayetinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Soner D. tutuklandı.

Şiddet, uyuşturucu, fuhuş! Nesrin Panoğlu ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu

HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Nesrin Panoğlu, bu sabah yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Panoğlu'nun yapılan ön otopsisinde kanında aşırı dozda uyuşturucu ve vücudunda darp izlerine rastlandı.

Şiddet, uyuşturucu, fuhuş! Nesrin Panoğlu ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu

"ELİNİ AYAĞINI BAĞLAYARAK FUHUŞ YAPTIRMIŞLAR"

Adli Tıp Kurumu morgunda cenazeyi teslim alan İsmail Panoğlu, kız kardeşinin bilinçli olarak öldürüldüğünü iddia ederek, "Kız kardeşimden uzun süredir haber alamıyorduk. Salı günü polisler arayıp kardeşimin hastanede olduğunu söylediler. Yoğun bakımda tedavi görüyordu bugün de öldü. Kız kardeşimin ölümüne sebep olan herkesin tutuklanmasını istiyoruz. Kız kardeşimi günlerce eve hapsedip elini ayağını bağlayarak şiddet uygulayıp, uyuşturucu verip fuhuş yaptırmışlar. Kardeşimi bu duruma düşüren herkesten şikayetçiyiz" diye konuştu.

Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu
Kaynak: DHA

Gaziantep, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Çocuk, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu - Son Dakika
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