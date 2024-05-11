Şiddetli rüzgar caminin kurşunlarını uçurdu - Son Dakika
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Şiddetli rüzgar caminin kurşunlarını uçurdu

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle Osmanlı Cami'sinin kurşunları uçtu. Emniyet ekipleri olay yerine bariyer çekerek güvenlik önlemi aldı. Camide hasar meydana gelirken rüzgarın etkisi devam ediyor.

11.05.2024 01:36
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Şiddetli rüzgar caminin kurşunlarını uçurdu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde şiddetli rüzgar caminin kurşunlarını uçurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'da şiddetli rüzgar etkili oluyor. Şiddetli fırtına Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Osmanlı Cami'sinin kurşunlarını uçurdu. İhbar üzerine Çerkezköy Kaymakamlığı'nın talimatıyla emniyet ekipleri kurşunların uçtuğu alana bariyer çekerek, yolu trafiğe kapattı. Caminin kurşunlarında hasar oluşurken şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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