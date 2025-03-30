Şiddetli Rüzgar Cani Aldı: 15 Yaşındaki Kağan Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Şiddetli Rüzgar Cani Aldı: 15 Yaşındaki Kağan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şiddetli Rüzgar Cani Aldı: 15 Yaşındaki Kağan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sapanca Gölü'nde alabora olan kanodan düşen 15 yaşındaki Kağan Ege Baran, son yolculuğa uğurlandı.

30.03.2025 13:58
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinden Sapanca Gölü'ne açıldıktan sonra şiddetli rüzgar sebebiyle alabora olan kanodan düşen ve iki gün sonra cansız bedeni bulunan 15 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı. Son görevini yerine getiren babanın oğlunun tabutunu sevdiği anlar yürekleri sızlattı.

Serdivan ilçesinde bulunan Gölpark mevkiinde iki gün önce meydana gelen olayda, Sapanca Gölü'ne açılan 1'i eğitmen toplam 8 kişinin bulunduğu kano, şiddetli rüzgar sebebiyle alabora oldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, göle düşen 7 kişiyi kurtardı, 15 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatmıştı. Olayın ikinci gününde de sabahı erken saatlerinde bölgeye gelen ekipler, arama çalışmasına başladı. Çevre illerden gelen polis ve dalgıç polisleri, AFAD, itfaiye, jandarma, JAK ile STK'lar olmak üzere toplam 110 kişilik ekip, gölde kaybolan Kağan Ege Baran'ı (15) 4 dron, 2 sonar cihazı, 11 bot, 1 arama helikopteriyle adeta didik didik aradı. Yapılan çalışmalar neticesinde Baran'ın alabora olan kanosu bulundu. Devam eden çalışmalar neticesinde Baran'ın cansız bedeni, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından kıyıdan bir buçuk kilometre açıkta bulundu. Baran'ın cansız bedeni, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan otopsi merkezine sevk edildi.

15 yaşındaki kanocu son yolculuğuna uğurlandı

Hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edilen Kağan Ege Baran'ın cansız bedeni, Adapazarı ilçesi Papuçcular Mahallesi Kavaklı Camii'ne getirildi. Son görevini yerine getiren babanın oğlunun tabutunu sevdiği anlar yürekleri sızlattı. Kağan Ege Baran, öğle ezanı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Arifiye ilçesi Hanlı Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şiddetli Rüzgar Cani Aldı: 15 Yaşındaki Kağan Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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