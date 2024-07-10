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Şiddetli rüzgar nedeniyle pazardaki tente devrildi: 1 yaralı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, şiddetli rüzgar nedeniyle belediyeye ait kadın emek pazarındaki tentenin üzerine devrildiği bir kişi yaralandı.

Öğleden sonra etkili olan rüzgar kadınların el emeğiyle evlerinde yaptıkları ürünleri sattıkları alanda kazaya neden oldu. Pazarda arkadaşlarıyla oturan Rabia Altıntaş adlı kadının üzerine tente düştü. Yaralanan talihsiz kadına ilk müdahaleyi çevrede bulunan esnaflar yaptı. Tentenin düşmesi sonrasında çevrede bulunan esnaflar tentenin kaldırma çalışmasında bulundu. Yaşadığı korku dolu anı anlatan Altıntaş, arkadaşlarıyla oturduğu esnada tentenin aniden üzerine yıkıldığını fakat kaçamadığını söyledi.

Olaydan hemen sonra iş yerinden yaralanan kadına yardıma koşan Sadi Tekin adlı esnaf ise, "İş yerimdeydim, kadınların bağırtılarını duydum. Rabia hanımın ayağına değmiş. Felaket şekilde rüzgar oluşmuştu" dedi.

Rabia Altıntaş, tedbir amaçlı Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Esnaflar ise tentelerin uçmaması için taşla önlem aldı.