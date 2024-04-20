Şiddetli rüzgara dayanamayan ağaç otomobilin üzerine düştü - Son Dakika
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Şiddetli rüzgara dayanamayan ağaç otomobilin üzerine düştü

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Bursa'da etkili olan rüzgar nedeniyle kent merkezinde bulunan bir ağaçtan kopan dal, otomobilin üzerine devrildi. Olayda şans eseri can kaybı yaşanmazken, polis olay yerine sevk edildi.

20.04.2024 17:10
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Şiddetli rüzgara dayanamayan ağaç otomobilin üzerine düştü

BURSA - Bursa'da etkili olan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde bulunan bir ağacın gövdesinden ayrılan dal otomobilin tavanına devrildi. Şans eseri olayda can kaybı yaşanmadı.

Sabah saatleri itibariyle kent merkezinde etkisini gösteren rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşların yürümekte zorluk çektiği hava şartlarında uyarılar da peş peşe geldi. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, vatandaşlardan dikkatli olunması istenirken, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Çirişhane Mahallesi, 2. Kanal Caddesi üzerinde bulunan bir ağaçtan kopan dal otomobilin üzerine devrildi. Şans eseri olayda kimse yaralanmazken, olay yerine polis sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şiddetli rüzgara dayanamayan ağaç otomobilin üzerine düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şiddetli rüzgara dayanamayan ağaç otomobilin üzerine düştü - Son Dakika
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