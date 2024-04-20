Şiddetli rüzgara dayanamayan ağaç otomobilin üzerine düştü
BURSA - Bursa'da etkili olan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde bulunan bir ağacın gövdesinden ayrılan dal otomobilin tavanına devrildi. Şans eseri olayda can kaybı yaşanmadı.
Sabah saatleri itibariyle kent merkezinde etkisini gösteren rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşların yürümekte zorluk çektiği hava şartlarında uyarılar da peş peşe geldi. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, vatandaşlardan dikkatli olunması istenirken, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Çirişhane Mahallesi, 2. Kanal Caddesi üzerinde bulunan bir ağaçtan kopan dal otomobilin üzerine devrildi. Şans eseri olayda kimse yaralanmazken, olay yerine polis sevk edildi.
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