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Şiddetli yağış Kahramankazan'da da cadde yollarını sular altında bıraktı

ANKARA - Ankara'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, Kahramankazan'da cadde yollarının göle dönmesine neden oldu.

Başkentte gece saatlerinde şiddetlenen sağanak ve fırtına Kahramankazan'da da etkisini hissettirdi. Fazla yağış alan ilçedeki ara caddeler sular altında kaldı. Bozulan yollar sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı.