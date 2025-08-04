Side Antik Kent\'te Restoran Bacasında Yangın Çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kent içinde bulunan bir restoranda bacada çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Manavgat ilçesinde yer alan Side Antik Kent içerisindeki bir restorandan yükselen dumanlar, ekipleri alarma geçirdi. Yangın ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Selimiye Jandarma Karakolu ve Manavgat Belediyesi Zabıta ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Restoranın bacasında çıktığı belirlenen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA