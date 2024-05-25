Side'de lastiği patlayan araç park halindeki araca çarptı

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Side'de lastiği patlayan ve kontrolü kaybedilen araç yol kenarında park halindeki araca çarptı. Kaza anında araçtan inmeye hazırlanan sürücü saniyelerle ölümden döndü

Kaza Manavgat'ın Side Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Side'den Sorgun istikametine gitmekte olan Murat Karaca yönetimindeki 34 NE 2585 plakalı Ford marka özel bir güvenlik şirketine ait aracın seyir halindeyken lastiği patladı. Patlayan lastik nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü yol kenarında park halinde bulunan 07 JG 745 plakalı otomobile çarptı. Kaza nedeniyle iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kaza anında park ettiği aracından inmek üzere olan İbrahim Akdeniz, olayı yara almadan atlattığı için şanslı olduğunu söyledi. - ANTALYA