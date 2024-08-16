Adana'da 'Sıfır Bir' dizisi oyuncusu Tümer Adakaner paça salonunda vuruldu - Son Dakika
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Adana'da 'Sıfır Bir' dizisi oyuncusu Tümer Adakaner paça salonunda vuruldu

Adana'da 'Sıfır Bir' dizisi oyuncusu Tümer Adakaner'in paça salonunda vurulduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayda Adakaner'in sırtına isabet eden kurşunla yere yığıldığı görüldü. Adakaner'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

16.08.2024 09:41
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Adana'da 'Sıfır Bir' dizisiyle tanınan oyuncu Tümer Adakaner'in paça salonunda vurulduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde dün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, dizi oyuncusu Tümer Adakaner'in (46) sahibi olduğu paça salonuna koşarak giren bir şüpheli, Adakaner'e çay içtiği esnada ateş etti. Sırt bölgesine kurşun isabet eden Adakaner, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel bir araçla hastaneye kaldırılan Adakaner'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Olay esnasında şapka takan mavi tişörtlü şüphelinin işletmeye girerek Adakaner'e ateş ettiği anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Adakaner'in vurulmasının ardından yere yığıldığı anlar yer aldı.
Polisin olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 'Sıfır Bir' dizisi oyuncusu Tümer Adakaner paça salonunda vuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 'Sıfır Bir' dizisi oyuncusu Tümer Adakaner paça salonunda vuruldu - Son Dakika
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