Sıfır kilometre araçlar yanmaktan son anda kurtarıldı - Son Dakika
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Sıfır kilometre araçlar yanmaktan son anda kurtarıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, araba taşıma römorkunun tekerleğinde çıkan yangın, taşıdığı sıfır kilometre araçlara sıçramadan söndürüldü. Olayda, yangın esnasında araçlardan 3'ü zarar görmeden indirildi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

12.06.2024 17:19
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Sıfır kilometre araçlar yanmaktan son anda kurtarıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde araba taşıma römorkunun tekerlediğinden çıkan yangın taşıdığı sıfır kilometre araçlara sıçramadan söndürüldü

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde araba taşıma römorkunun tekerlediğinde çıkan yangın taşıdığı sıfır kilometre araçlara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay Akçağıl köprüsü yakınlarında meydana geldi. A.M. idaresinde ki 55 ANL 08 plakalı 7 sıfır aracın yüklü olduğu araba taşıma römorkunun tekerleğinde yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı sağa çekerek durdurdu. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında sıfır araçlardan 3'ü alt römorktan indirilerek zarar görmesi engellendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sıfır kilometre araçlar yanmaktan son anda kurtarıldı - Son Dakika

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