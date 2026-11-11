Sıhke Göleti'nde bulunan erkek cesedi otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna götürüldü - Son Dakika
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Sıhke Göleti'nde bulunan erkek cesedi otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna götürüldü

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Sıhke Göleti\'nde bulunan erkek cesedi otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna götürüldü
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Sıhke Göleti\'nde bulunan erkek cesedi otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna götürüldü
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Van'ın İpekyolu ilçesindeki Sıhke Göleti'nde hareketsiz görülen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Sudan çıkarılan erkek ceset, otopsi ve kimlik tespiti için Van Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Sıhke Göleti'nde erkek cesedi bulundu. Gölette hareketsiz halde bir kişiyi fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde bulunan Sıhke Göleti'nde hareketsiz haldeki kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, polis, Van Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Afet ve Acil Durum (AFAD) Van İl Müdürlüğü Sualtı Arama ve Kurtarma, İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Polis kurbağa adamların su içerinde yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, ceset sudan çıkartılarak otopsi ve kimlik tespiti için Van Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: İHA
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