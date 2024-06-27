Siirt-Batman karayolunda trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika
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Siirt-Batman karayolunda trafik kazası: 7 yaralı

Siirt-Batman karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı. Kazaya müdahale için Siirt ve Batman'dan 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman ve Kurtalan Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

27.06.2024 19:55
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Siirt- Batman karayolunda meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yunuslar Mezrası yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı. Kaza yerine Siirt ve Batman'dan 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 2'si Batman'a, 5'i ise Kurtalan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siirt-Batman karayolunda trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika

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