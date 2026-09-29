Siirt Baykan Atabağı'nda öğrenciler okula patpat kasasında gidiyor, servis istendi - Son Dakika
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Siirt Baykan Atabağı'nda öğrenciler okula patpat kasasında gidiyor, servis istendi

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Siirt Baykan Atabağı\'nda öğrenciler okula patpat kasasında gidiyor, servis istendi
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Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde öğrenciler, yaklaşık 2-2,5 kilometre uzaktaki okullarına 'patpat' denilen tarım aracının kasasında gidip geliyor. O anları kaydeden bir vatandaş, çocukların güvenli ulaşımı için yetkililerden servis tahsisi istedi.

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde öğrencilerin okula ulaşım konusunda yaşadığı sıkıntı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Atabağı beldesinde yaklaşık 2-2,5 kilometre uzakta yaşayan öğrencilerin, okula ulaşım için "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının kasasında taşındığı görüldü. Öğrencilerin bu şekilde her gün okula götürülüp getirildiği belirtildi. O anları cep telefonuyla kayda alan vatandaş, öğrencilerin güvenli bir şekilde okula ulaşabilmesi için servis desteği istedi. Vatandaş, "Allah göstermesin, kaza, bela olur. Çocuklarımız her gün 2-2,5 kilometrelik yolda patpat olarak tabir edilen aracın kasasında yolculuk yapıyor. Allah göstermesin, çocuklardan biri düşer ve bir şey olursa bunun vebalini nasıl ödeyeceğiz? Yetkililerden bir an önce çocuklarımız için servis tahsis edilmesini istiyoruz. Bu şekilde olmaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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