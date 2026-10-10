Siirt Baykan'da araçta 51 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Siirt Baykan'da araçta 51 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Siirt Baykan\'da araçta 51 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
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Siirt Baykan'da polisin takibi sonucu durdurulan araçta 51 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Siirt'in Baykan ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan bir araçta yapılan aramada 51 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Siirt Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Baykan ilçesinde şüphe üzerine durdurulmak istenen uyuşturucu yüklü araç, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekiplerin takibi sonucu kısa sürede yakalanarak durdurulan araçta arama yapıldı.

Aramalarda 51 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamada, gençleri ve geleceği tehdit eden uyuşturucu madde ticaretine karşı mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İHA
Uyuşturucu3. SayfaGüvenlikGüncelBaykanSiirtSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Siirt Baykan'da araçta 51 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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