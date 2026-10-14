Siirt Baykan'da kazada ağır yaralanan genç, 7 günlük tedaviye rağmen yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Siirt Baykan'da kazada ağır yaralanan genç, 7 günlük tedaviye rağmen yaşamını yitirdi

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Siirt Baykan\'da kazada ağır yaralanan genç, 7 günlük tedaviye rağmen yaşamını yitirdi
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Siirt'in Baykan ilçesinde 7 Ekim'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç, 7 gündür tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Genç, Baykan Devlet Hastanesi'nin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Siirt'te trafik kazasında ağır yaralanan genç, 7 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 7 Ekim'de Baykan ilçesi Demirışık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammed T. yönetimindeki 21 AJ 789 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Edip A. idaresindeki 47 ADR 046 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Mehmet Ulaş (20) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ulaş, ambulansla Baykan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Ulaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Eğitim ve Araştırma HastanesiBaykan Devlet Hastanesi3. SayfaTrafikBaykanGüncelSiirtSon Dakika

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