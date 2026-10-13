Siirt Kooperatif Mahallesi\'nde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Siirt Kooperatif Mahallesi'nde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Siirt'in Kooperatif Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin direksiyon bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Yangında araçta maddi hasar oluştu, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt'te park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre olay, Kooperatif Mahallesi'nde meydana geldi. Can B.'ye ait 80 GP 977 plakalı otomobilin direksiyonun bulunduğu bölümde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin aracın diğer bölümlerine ve motor kısmına sıçramasını önledi.
Kontrol altına alınarak söndürülen yangında araçta maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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