Siirt Kooperatif Mahallesi\'nde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Siirt'te park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, Kooperatif Mahallesi'nde meydana geldi. Can B.'ye ait 80 GP 977 plakalı otomobilin direksiyonun bulunduğu bölümde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin aracın diğer bölümlerine ve motor kısmına sıçramasını önledi.

Kontrol altına alınarak söndürülen yangında araçta maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.