Siirt Kurtalan'da koyun sürüsüne çarpan otomobil 16 koyunun telef olmasına yol açtı - Son Dakika
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Siirt Kurtalan'da koyun sürüsüne çarpan otomobil 16 koyunun telef olmasına yol açtı

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Siirt Kurtalan\'da koyun sürüsüne çarpan otomobil 16 koyunun telef olmasına yol açtı
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Kurtalan çıkışında Konakpınar köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Ankara yönüne giden otomobil yoğun sis ve karanlıkta yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. Çarpma sonucu 16 koyun telef olurken araç kullanılamaz hale geldi, otomobildekiler yara almadan kurtuldu.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde koyun sürüsüne çarpan otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu, 16 koyun telef oldu.

Kaza, Kurtalan çıkışında Konakpınar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan otomobil, yoğun sis ve karanlık nedeniyle yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, 16 koyun telef oldu. Araçta bulunan kişilerin kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
KurtalanOtomobil3. SayfaAnkaraGüncelSiirtSon Dakika

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SON DAKİKA: Siirt Kurtalan'da koyun sürüsüne çarpan otomobil 16 koyunun telef olmasına yol açtı - Son Dakika
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