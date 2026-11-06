Siirt Kurtalan\'da koyun sürüsüne çarpan otomobil 16 koyunun telef olmasına yol açtı

Siirt Kurtalan'da koyun sürüsüne çarpan otomobil 16 koyunun telef olmasına yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kurtalan çıkışında Konakpınar köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Ankara yönüne giden otomobil yoğun sis ve karanlıkta yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. Çarpma sonucu 16 koyun telef olurken araç kullanılamaz hale geldi, otomobildekiler yara almadan kurtuldu.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde koyun sürüsüne çarpan otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu, 16 koyun telef oldu.
Kaza, Kurtalan çıkışında Konakpınar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan otomobil, yoğun sis ve karanlık nedeniyle yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, 16 koyun telef oldu. Araçta bulunan kişilerin kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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