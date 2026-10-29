Siirt-Kurtalan karayolunda otomobil takla attı, araçtaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Siirt-Kurtalan karayolunda otomobil takla attı, araçtaki 2 kişi yaralandı

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Siirt-Kurtalan karayolunda otomobil takla attı, araçtaki 2 kişi yaralandı
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Siirt-Kurtalan karayolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı, araçta sıkışan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin çıkardığı yaralılar Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Siirt- Kurtalan karayolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Siirt-Kurtalan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, etkili olan yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen yardıma koşarak ters dönen araçta sıkışan 2 kişiyi dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Kurtalan3. SayfaGüncelSiirtSon Dakika

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